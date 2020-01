Saksamaal jälgitakse lapsi, kes võisid saada koroonaviiruse nakatunud isalt

Koroonaviirusega nakatus 33-aastane Saksa firmas Webasto, mis toodab autode kliimaseadmeid, töötav mees, kellel oli nädal tagasi külas kolleeg Hiinast, teatab dw.com.

Saksamaa Webasto firma peakorter Lõuna-Saksamaal Stockdorfis FOTO: Christof Stache/AFP/Scanpix

«Tegemist oli Hiinas Shanghais elava ja töötava naisega, kes oli Saksamaal 19. – 23. jaanuarini. Ta tundis end 23. jaanuaril enne kojulendu halvasti,» teatas Baieri tervise ja toiduohutuse ameti juht Andreas Zapf.

Zapf lisas, et 33-aastase mehe elukoht on Münchenist 30 kilomeetri kaugusel asuv Stamberg. Ta on Müncheni Schwabingi haiglas karantiinis ja ta tervislik seisund on stabiilne. Hiinlanna pandi koju tagasi jõudes haiglasse ja tal diagnoositi koroonaviirus.

Baieri tervise ja toiduohutuse ameti juht Andreas Zapf FOTO: Michael Dalder/Reuters/Scanpix

Hiljem ilmnes, et Shanghais töötava naise vanemad elavad koroonaviiruse epitsentris Wuhanis ja nad külastasid tütart enne ta Saksamaale lendu.

Sakslane käis enne haigussümptomite ilmnemist mitu päeva tööl, puutudes kokku paljude kolleegidega. Seni on haigestunud kolm selle mehe kolleegi.

Baieri tervishoiuametnike teatel on jälgimise all ka haigestunud mehe perekonnaliikmed, kaasa arvatud kaks alaealist last. Lapsed käisid Müncheni ühes lasteaias, mis nende isa haigestumise tõttu igaks juhuks suleti.

Mehe lastel ei ole veel koroonaviiruse sümptomeid täheldatud, kuid nad on jälgimise all. Jälgitakse ka neid lapsi, kellega nakatunud mehe lapsed kokku puutusid.

Kui neil lastel tõesti diagnoositakse koroonaviirus, siis nad on maailmas esimesed nakatunud lapsed. Hiina ei ole seni nakatunud lastest teatanud, kõige nooremad nakatunud on olnud 25-aastased.

Nakkuse saanud sakslane ja hiinlanna osalesid 21. jaanuaril Münchenist 20 kilomeetri kaugusel asuvas Stockdorfis konverentsil. Seega võisid sellelt hiinlannalt saada nakkuse veel kümned inimesed.

Lisaks jälgivad meditsiinitöötajad inimesi, kes selle mehega viimase kahe nädala jooksul on kokku puutunud.

Baieri tervishoiuametnikud teatasid, et mees ja ta kolm kolleegi on haiglas isolatsioonis ja koroonaviirusesse nakatumise oht on Baieris madal.

Saksamaa tervishoiuminister Jens Spahn kinnitas 28. jaanuaril, et Saksamaa on uue viirusega võitlemiseks valmis ning Saksa viroloogid tegelevad vaktsiini väljatöötamisega.

Saksamaa Bonni viroloogiainstituut, kus hakati uue koroonaviiruse vaktsiini välja töötama FOTO: WOLFGANG RATTAY/REUTERS/Scanpix

Uus koroonaviirus hakkas Hiinas levima möödunud aasta detsembris, kuid osade ekspertide arvates juba oktoobris.

Hiinas selle haiguse tõttu elu kaotanud vähemalt 132 inimest, haigestunuid on osadel andmetel üle 4500, teistel andmetel aga rohkem kui 6000.

Hongkongi arstiteadlaste arvates on Hiinas nakatunuid hoopis kümneid tuhandeid. Nende arvtuste kohaselt on ainuüksi Hubei maakonnas Wuhanis nakatunuid umbes 44 000.

Lisaks Hiinale on uude koroonaviirusesse haigestunuid Japaanis, Lõuna-Koreas, Tais, Taiwanis, Vietnamis, Saudi Araabias, Singapuris, Hongkongis, USAs, Prantsusmaal, Saksamaal ja Ausraalias.