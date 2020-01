KERTU JUKKUMI BLOGI ⟩ Istusin Val di Fiemme staadionil ja nutsin nagu titt

Stardis kohtun rõõmust pakatava naisega, kes teatab peagi, et kuigi me ei ole varem ametlikult tutvunud, oleme tegelikult hõimlased. Tema on minu õemehe tädi. Lubab ühtlasi, et kui finšisse jõuame, joome üks naps.

Start! Umbes 7000 suusatajat ja mina alustavad libisemist medali suunas.

Minu suusad aga mitte ei libise, vaid takerduvad järjepidevalt. Absoluutselt kõik näivad minust juba mööduvat kui postist. Olen lausa jalus. Paar meest annavad sellest häälekalt märku. Õnneks ei oska ma keelt ja teen näo, et tean, mida siin teen. Vahel piisab õigest hoiakust, olen õppinud.

Minu suuskadele on alla pandud teip. Korralik lai riba. Servadele määris Olle libedust lisaks. Ütles veel midagi sellist: «Üks kord elus tuleb suuskadele seda vägevat kraami alla määrida.» Kujutasin ette, et need suusad sõidavad ise. Aga ei, need suusad pidurdavad ja täiega!

Esimeste kilomeetrite jooksul kukun ma mitu korda. Ühele põlvele, siis teisele, libisen külili ja viimaks ninali maha. Lugemine läheb sassi umbes kümnenda korra juures ja see on alles algus.

Olle hoiatas ka, et suur mass lõhub sisse sõidetud raja ja laskumistel tuleb ekstra ettevaatlik olla. Aga siis ta veel ei teadnud, et öö toob soojakraadid ja sissesõidetud rada on lagunenud juba hommikuks. Maad katab lumesulasupp. Olud on pehmelt öeldes jäledad.

Ligi 160 eestlast on Alpides parematel lumemaadel, aga kehv suusailm on meid ka siit kätte saanud.

Vaade ülevalt. FOTO: Erakogu

Päikest, millest kõik rääkisid, ka pole. Vaated on udused ja kauged, kuigi ma tean, et kant on imeilus. Neile ei saa tegelikult tähelepanu pööratagi, kui elu oluline. Kukkumisoht varitseb igal meetril.

Olle rääkis, et kümmekond aastat tagasi jätsid Marcialonga maratonirajal elu lausa kaks inimest – mõnekilomeetrise vahega.

Kilomeetrid libisevad jalge all vaevaliselt. Suuskade alla tekib aina lumeollus, mis viimasegi hoo kinni peab. Võtan korduvalt suusad jalast, et need lumest puhastada, aga kasu on lühiajaline.

Rõivastunud olen muidugi ka valesti. Kartes tõbisena külmetada, panin mitu kihti riideid. Soojapesu kiht on nüüdseks ligumärg ja varsti hakkab külm. Olukord kokkuvõttes haletsusväärne.

Umbes 15. kilomeetril kohtan esimest tuttavat nägu. Rein kurdab, et on samuti kannatuste rajale sattunud ja pakub džentelmenina, et võib mulle seltsi jääda. Soovitan tal aga edasi libiseda, muidu jääb veel oma sõit tegemata ja hiljem kripeldamagi.

Spordireiside korraldaja Jüri, vanem härra, kes väitis mulle äsja, et on rajal matkamas, tuhiseb nüüd minust mööda kui tippsuusataja. Hõigub seletuseks veel järele: «Külm hakkab muidu!» Mul on ka külm, aga suusk ei libise ja jõudu pole.