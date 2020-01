Bermuda kolmnurgast leiti ligi sajand tagasi kadunud laev

Tegemist on USA kunagise söelaevaga SS Cotopaxi, mis lahkus Lõuna-Carolina Charlestoni sadamast 29. novembril 1925 pardal söelaadung ja pidi sõitma Kuubale Havannasse, kuid ei jõudnud sinna, teatab msn.com.

USA mereajaloolased üritasid aastakümneid saada teada, mis juhtus laeva ja selle pardal olnud 32 inimesega.

Pärast laeva kadumist ilmusid USA meedias lood, milles seostati seda laeva kurikuulsa Bermuda kolmnurga needusega. Atlandi ookeani põhjaosas oli juba 1925. aastaks kadunud kummalistel asjaoludel mitmeid laevu.

Allveearheoloog ja sukelduja Michael Barnette sõnas, et SS Cotopaxi oli oma tavalisel teekonnas, olles varem mitu korda vedanud USAst sütt Kuubale.

«Meil on andmed, et 1925. aasta detsembri alguses saatis selle laeva meeskond SOS signaali, kuid me ei tea, mis laevaga juhtus. Kuid nüüd vist saame teada õnnetuse põhjuse, sest vrakk on leitud,» sõnas Barnette.

SS Cotopaxi ei vajunud unustusehõlma, sest selle laeva kadumist kasutas oma ulmefilmis «Close Encounters of the Third Kind» ära režissöör Steven Spielberg, kes pani selle laeva Gobi kõrbesse.

2015 levis maailmameedias uudis, et see laev ilmus välja Kuuba ranniku lähistel militaartsoonis.

Lisaks sellele on veel lugusid, et see laev ei kadunud, vaid on seni maailmameredel seilamas. Seda infot uurinud merenduseksperdid lükkasid kõik need «Lendava Hollandlase» lood ümber.

Ligi sajand hiljem leidsid Barnette ja ta kolleegid selle laeva Florida St. Augustine’i rannast ligi 60 kilomeetri kauguselt.

«Mulle on SS Cotopaxi saatus kaua aega huvi pakkunud. Olen oma hariduselt merebioloog ja allveearheoloog, kuid see viimane on ka minu suur kirg. Mulle meeldib laevavrakke otsida, kuna igaühel neist on oma eriline lugu. Pean end väga uudishimulikuks,» sõnas Barnette.

SS Cotopaxi otsimine algas Bermuda kolmnurgast tuhandeid kilomeetreid eemal Suurbritannias Londonis.

Barnette kontakteerus inglasest mereajaloolase Guy Waltersiga ja palus uurida, kas Lloydsi laevaregistrites on midagi SS Cotopaxi viimase saatusliku reisi kohta.

Walters leidis, et see laev saatis 1. detsembril 1925 SOS signaali, mis võeti vastu Floridas Jacksonville’is.

St. Augustine oli koloniaalajastul õitsev merelinn, mille vetes on palju 16. ja 17. sajandi laevade vrakke, kuid on ka kummaline Bear Wreck (Karuvrakk), mis erineb teistest.

Kohalike sõnul tekkis see laevavrakk millalgi 20. sajandi alguses, olles rannikust kaugemal kui teised vrakid. Selle laeva nimi ja uppumise põhjus oli pikka aega saladus.

Barnette ja ta sukeldumispartner Joe Citelli sukeldusid Karuvraki juurde, et uurida, mis laevaga tegemist on ja kas nad leiavad sealt esemeid, mida saaks seostada SS Cotopaxiga. Eelkõige objekte, millel on laeva nimi.

Sukeldujad kasutasid ka allveeroboteid, kuid ka nende abil ei õnnestunud midagi saada, sest Karuvraki laev on kaetud paksu liivakihiga.