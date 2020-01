Video: mees kukub pikali, kui saab teada oma vana Rolexi hinna

Ka järgmine uudis pani kellaomaniku veelgi laiemalt naeratama. Kuna Rolex on peaaegu ideaalses seisukorras, tähendab see, et selle väärtus küündib 500 000 - 700 000 dollarini.

Kellaomanik sortas hinnalise eseme endale 1974. aastal 345,97 dollari eest. Tol ajal oli see sõduri ühe kuu palk. Õnneks on kella omanikul alles ka kõik kviitungig ning kellaga kaasas olnud paberid ning isegi karp.

Oksjoni hindaja Peter Planes ütles, et see on üks vägevamaid kellasid, mida tema saate ajaloo jooksul näinud on.