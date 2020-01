Koroonaviiruse uued uuringud näitasid, et haiguspuhang ei alanud Wuhani turult

Seni on koroonaviirus 2019-nCoV võtnud Hiinas elu vähemalt 132 inimeselt ja nakatunuid on umbes 6000. Teistes riikides on selle viiruse nakkuse saanud 45 inimest.

Hiina võimud teatasid sel nädalal, et esimene uue koroonaviiruse nakkusega inimene pandi haiglasse 12. detsembril 2019. Teised riigid said teada Hiinas levivast uuest viirusest 31. detsembril 2019, kui seal oli haigestunuid juba 27.

Hiina tervishoiuspetsialistid selgitasid, et nakkuskolle oli Wuhani toiduturul, kus viirus kandus loomadelt inimestele ning nakatunud olid eelkõige vanemaealised.

Meditsiiniväljanne Lancet avaldas 24. jaanuaril koroonaviiruse värske uuringu, mis seab Hiina võimude edastatud info selle viiruse levimise kohta kahtluse alla.

Hiina Nanjingi raudteejaama töötajad ja turvatöötajad kontrollimas reisijaid FOTO: Stringer/Reuters/Scanpix

Uut koroonaviirust uurisid Hiina Wuhani viroloogiainstituudi viroloogid ja arstid, kelle teatel oli neil haigusmaterjali 41 esimese nakatunu kohta, kaas arvatud meditsiinikatsete tulemused ja röntgenpildid.

Selle uuringu kohaselt ei ole uue koroonaviiruse algallikas Wuhani toiduturul, sest 41 nakatunust vaid 27 olid käinud sellel turul, ostnud sealt midagi või elavad turu läheduses.

Lanceti artikli kohaselt on tähelepanuväärne ka see, et kõige esimesel nakatunul ei olnud mingit sidet Wuhani toiduturuga ja ta ei olnud kunagi seal käinud.

Uurimise kohaselt ilmusid sel inimesel esimesed sümptomid 1. detsembril 2019 ehkmitu nädalat enne seda, kui Hiina võimud uuest viirusest ametlikult

Ei Hiina ega lääne arstid ja viroloogid ei tea, kus esimene nakatunu nakkuse sai.

Ameerika Ühendriikide Georgetowni ülikooli viroloogiaprofessor Daniel Lucey sõnas netiväljaandele Vox, et uue info valguses on tõenäoline, et see viirus hakkas Hiinas levima mitu kuud varem.

Uus koroonaviirus 2019-nCoV elektronmikroskoobi all FOTO: IVDC, CHINA CDC VIA GISAID/via REUTERS/Scanpix

Lucey arvates viitavad teadaolevad andmed sellele, et koroonaviirus 2019-nCoV hakkas levima 2019. aasta oktoobris. Ta lisas, et tõenäoliselt said inimesed nakkuse ikkagi seda viirust kandvatelt loomadelt.

«Kui nad ei saanud nakkust Wuhani toiduturult ostetud kaubast, siis on kaks võimalust. Nad võisid saada nakkuse mõnelt loomalt, mille ostsid mõnelt teiselt turult või puutusid viirusekandjast loomaga kokku ükskõik kus. Teine variant on, et nad said nakkuse juba nakatunud inimestelt. Seega ei ole viiruse algallikas teada, kuid tõenäoliselt hakkas see viirus kiiesti levima inimeselt inimesele,» selgitas viroloog.

Lucey sõnul kinnitas Hiina Wuhani viroloogide uuring seda, et juba 2020. aasta jaanuari alguses levis see viirus kiiresti inimeselt inimesele. Hiina võimud eitasid kiiret levikut inimeselt inimesele öeldes, et nakatunud on turuga seotud eakad.

Hiina andmetel suri esimene inimene Wuhanis uue koroonaviiruse tõttu 9. jaanuaril 2020 ja tal oli otsene seos Wuhani toiduturuga. Viirusesse nakatus ka selle mehe naine, kes ei olnud toiduturul käinud ning seega sai ta nakkuse oma mehelt või siis mehe poolt turult ostetud looma lihast.

Lancetis avaldati veel teine uurimus, mis käsitles Shenzenis elavat peret, kelle liikmetel diagnoositi uus koroonaviirus 10. jaanuaril.