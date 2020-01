PILDID JA VIDEO ⟩ Treener Peeter Karask koges kummituslikus Shanghai lennujaamas, kuidas viirus kõikjale poeb

Hiinast alguse saanud ja ülikiirelt leviv koroonaviirus on tekitanud kogu Aasias olukorra, kus mitmed linnad on suletud ning lennujaamades kontrollitakse inimeste tervist.

Tais asuvas Suvarnabhumi lennujaamas jäi Karaskile silma see, et kõik inimesed kandsid maske.

«Kõik lennujaama sisenejad saadetakse kohe käsi pesema (kontrolli all), seejärel eraldatud teid kaudu, kus mõõdetakse kehatemperatuuri, check-in laudade juurde, mis on samuti inimtühjad,» kirjeldas Karask.

Ka ei lubata mehe sõnul kohalikke elanikke lendudele, sest kõik lennud olid tühistatud, et kohalikud enam riigist väljuda ei saaks. «Olukord on ikka väga tõsine.»

Teadupärast on just passikontrollis olevad ametnikud esimesed, kes reisijatega kokku puutuvad. «Hiinast saabujaid ei kontrollitud palaviku suhtes, nagu maailmas ei olekski mingit viirust. Peab tõdema, et just Helsingis maandub palju Hiinast tulevaid lende. Arvan, et Euroopa ei tunneta veel koroonaviiruse tõsidust,» tõdes Karask.