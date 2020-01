Taani leht avaldas koroonaviirusest karikatuuri, Hiina nõuab vabandamist

Karikatuuril on Hiina lipp, mille kollased tähed on asendatud koroonaviiruse nukleiinhappest ja valkudest koosnevate kompleksidega. Selle karikatuuri tegi väljaande karikaturist Niels Bo Bojesen.

Twitteris hakkasid levima pildid, millel on Taani lipuga pilapilte, millest mõned on karmid viited surmale.

Jyllands-Posteni peatoimetaja Jacob Nybroe selgitas, et nende väljaande eesmärgiks ei olnud Hiina keerulise olukorra üle irvitamine. Peatoimetaja sõnul ta teab, et uus koroonaviirus on kiiresti leviv ja selle tõttu on surnud üle 100 inimese.