Jaapan, Lõuna-Korea ja USA toovad oma kodanikud koroonaviiruse pärast Hiinast ära

Põhjuseks on Hiinast Hubei provintsist Wuhanist alguse saanud uue koroonaviiruse 2019-nCoV kiire levimine, mis seni on võtnud elu rohkem kui 100 inimeselt ja nakatunuid on kogu maailmas üle 4500, teatab mtvuutiset.fi.

Hiina Hubei provintsi Wuhani jõeäärne promenaad FOTO: CHINE NOUVELLE/SIPA /Scanpix

USA võimude teatel kavatsevad nad Hiinast viiruse leviku piirkonnast tuua ära umbes 240 oma kodanikku, kes on diplomaadid ja nende pereliikmed.

Jaapani välisministeeriumi teatel tuuakse tellimuslendude abil Hiina Hubei provintsist ära 200 jaapanlast. Hiina teistes osades on veel umbes 650 jaapnlast, kellele nende riigi võimud soovitavad samuti lahkuda.

Lõuna-Korea teatel on Hiinas viiruse levimise piirkonnas 700 nende kodanikku, kes tuuakse kiiremas korras kodumaale tagasi.

Austraalia välisministeerium edastas, et neil on plaan Wuhanis konsulaat ajutiselt sulgeda ja diplomaadid koju tuua. Ka ülejäänud Austraalia kodakondsusega inimesed tuuakse Hiinast ära. Sama plaanib teha India.

Euroopa riikidest on Prantsusmaa teatanud, et Hiinas leviva uue koroonaviiruse tõttu evakueerib ta oma kodanikud, et nende elu ei satuks ohtu.

Suurbritannia võimud ei ole veel oma kodanike evakueerimisotsust langetanud, kuna kaaluvad erinevaid variante, kuidas seda teha.

Hiina Hubei provintsi Wuhani kalaturu loomadelt inimestele levinud viirus on jõudnud reisijatega Hiinast Wuhanist mitmesse riiki.

Uude koroonaviirusesse nakatunuid on Jaapanis, Lõuna-Koreas, Taiwanis, Singapuris, Tais, Austraalias, USAs, Kanadas, Prantsusmaal ja Saksamaal.

Jaapani tervishoiuametnike teatel oli seal esimene kohalike kokkupuutes koroonaviirusesse nakatumise juhtum. Ka Saksamaa tervishoiuametnikud teatasid seal sellisest nakatumisest.

Hiinas on viiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud palju piiranguid. Hubei provintsi linnad, kaasa arvatud haiguskolle Wuhan on karantiinis. Seal on ametiasutused, koolid ja avalikud kohad suletud, ühistransport ei tööta.

Hiina teistes osades kontrollivad kaitseriietuses julgeolekutöötajad inimeste tervislikku seisundit mõõtes kehatemperatuuri. Nii viiruse levikupiirkonnas kui kaugemal peavad kõik kandma näomaski.

Näomaske kandvad hiinlased Pekingis FOTO: NICOLAS ASFOURI/AFP/SCANPIX

Hiina teiste provintside arstid ja medõed on saadetud Hubei provintsi haiglatesse appi koroonaviirusse nakatunute seisundit leevendama, sest selle viiruse raviks ei ole veel vaktsiini välja töötatud.