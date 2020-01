Poolas leiti korraga sajanditevanune laevavrakk ja Teise maailmasõja aegne sild

Uppunud laev, mis on arheoloogide teatel on 36 meetrit pikk ja 6 meetrit lai, asub Poola pealinna Varssavi lähedal Wisła jõe põhjas, teatab newsweek.com.

Allveearheoloogide poolt sukeldumisel tehtud videode ja fotode uurimine näitas, et laeval on suur puust kere. Uurijate arvates suutis alus võtta peale umbes 100 tonni kaupa.

Arheoloogide sõnul on Wisła jões laeva leidmise paigas üsna kiire vool ja see on tõenäoliselt laevalt minema viinud üsna paljud esemed, kaasa arvatud kauba ja kauba tõstmise seadmed. Lisaks oli kaubalaeva leidmiskohas nähtavus halb, kuna vesi on seal väga mudane. Osades paikades nägid allveearheoloogid vaid mõne sentimeetri kaugusele.