Belgia troonist loobunud kuningas Albert II võttis omaks, et on vallaslapse isa

51-aastane Delphine Boël võitles kohtus kuus aastat tõestamaks, et praegu 85-aastane Albert II on tema bioloogiline isa, teatab theguardian.com.

Kohus määras, et endine kuningas peab tegema DNA-testi, et isadus kindlaks teha. Albert II keeldus alguses sellest testist, kuid lõpuks oli nõus, kuna kohus hakkas tema mittenõustumise eest trahviraha nõudma. DNA-test kinnitas, et tema on Boëli isa.

Kuna Delphine Boël on nüüd ametlikult ekskuninga laps, siis on tal põhimõtteliselt õigus kaheksandikule Albert II varast.

Albert II advokaat Alain Berenboom teatas, et Tema Kõrgus kuningas Albert II tuli vastu Brüsseli kohtu palvele teha DNA-test ning uuring näitas, et Albert II on proua Delphine Boëli bioloogiline isa.

Advokaat jätkas, et on olemas argumente ja õiguslikke vastuväiteid, mille kohaselt bioloogiline isadus ei tähenda tingimata seaduslikku isadust, kuid Albert II sooviks oli see valus ja alandav protseduur kiiresti lõpetada, kuna ta ei soovi enam kohus käia.

«Albert II ei ole Delphine Boëliga olnud kunagi seotud perekondlikult, sotsiaalselt ega hariduslikult. Ta austab neid sidemeid, mis on sel naisel teda kasvatanud seadusliku isaga,» jätkas Albert II advokaat.

Boëli advokaat Alain De Jonge sõnas, et Albert II selline seisukoht oli üllatav ja nad kommenteerivad seda siis, kui on õige aeg.

Delphine Boëli ema on paruness Sybille de Selys Longchamps, kes andis 2013 teleintervjuu, milles rääkis oma kunagisest suhtest Albert II. Belgia kuningas oli siis loobumas troonist oma poja, kroonprints Philippe’i kasuks.

Belgia paruness Sybille de Selys Longchamps FOTO: PETER MAENHOUDT / REPORTERS/Scanpix

Parunessi teatel kestis tema ja prints Alberti, hilisema kuninga Albert II suhe 20 aastat, 1960. – 1980. aastate lõpuni.

Parunessi sõnul arvas ta, et haiguse tõttu ei saa ta lapsi ja selle tõttu ei kasutanud ta Albertiga seksides rasestumisvastaseid vahendeid. Naise üllatus oli suur, kui ta sai aru, et on lapseootel.

Parunessi sõnul sündis Delphine suurest armastusest ja Albert suhtus lapsesse hästi.

Belgia endine kunigas Albert II on olnud alates 1959. aastast abielus Itaalia päritolu Paolaga, neil on kolm täiskasvanud last.

Belgia ekskuningas Albert II ja ekskuninganna Paola 2018 FOTO: Virginia Mayo/AP/Scanpix