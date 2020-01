Kas Hiinast alguse saanud uus koroonaviirus on pärit salapärasest laborist?

Väljaanne The Washington Post kirjutas sellest viitega Iisraeli luureohvitserile Dany Shohamile, kelle väitel on Wuhani viroloogiainstituut osa Hiina salajasest bioloogiliste relvade programmist.

«Instituudi osa laboreid on teadusuuringute ja arendustegevuse varjus tegelenud arvatavalt Hiina bioloogiliste relvadega, võib-olla tegelevad nad sellega kaudselt, kuid võib-olla nad tegelevaidki ainult bioloogiliste relvade arendamisega,» sõnas Shoham.

Ta ei avaldanud konkreetseid tõendeid selle kohta, et see Hiina labor tõesti tegeleb bioloogiliste relvadega.

Shoham kinnitas USA uurivatele ajakirjanikele, et oli Iisraeli luures Mossadis bioloogilise ja keemilise sõjapidamise ekspert, kuid praegu tegeleb teiste ülesannetega.

Ameeriklaste sõnul on Iisraeli luureametnik ainus, kes on Wuhani viroloogiainstituudi ja korooniaviiruse vahel sellise seose loonud.

Hiina, kuid ka USA sotsiaalmeedias hakkasid kohe pärast haiguspuhangu teket levima vandenõuteooriad, et haiguse levik on tahtlik.

On ka neid, kes arvavad, et uue koroonaviiruse taga ei ole mõni Hiina laboratoorium, vaid USA.

Ameerika Ühendriikide Massachusettsi tehnoloogiainstituudi bioloogiliste relvade ekspert Vipin Narang eitas, et Hiinas levima hakanud koroonaviiruse puhul oleks tegemist bioloogilise relvaga ning USA kahtlustamine selle levitamises on desinformatsioon ja laim.

Narang on veendunud, et koroonaviirus 2019-nCoV ei ole laboratoorumist valla päästetud biorelv, vaid tegemist on loomadelt pärit viirusega, millega inimesed nakatusid.

Koroonaviiruse kahtlusega inimesed Hiina Hubei provintsi Wuhani kaheksandas haiglas. FOTO: HANDOUT/Reuters/Scanpix

«Kui see viirus oleks biorelv, siis oleks see kohutav. Teoreetiliselt on hea biorelva puhul letaalsus kohe väga suur, nüüdsel juhtumil nii ei ole. Surnuid on umbes 100 ja haigestunuid alla 1000,» selgitas Narang.

Austraalia kaitseanalüütik Malcolm Davis kirjutas Twitteris, et ta ei usu laboratooriumist valla päästetud viiruse teooriat, kuna selle kohta puuduvad kindlad tõendid.

«Wuhanis asub viroloogiainstituut ja see on ka viiruse tekkekolle. Siiski ei ole midagi, mis kinnitaks, et viirus hakkas levima mõnest sealsest laborist, kuid instituudi lähedus haiguse tekkekohale on ebatavaline ja huvitav. Seni on meil andmed, et nakkus jõudis inimesteni Wuhani mereandide turul müüdud loomadelt,» teatas Davis.

Wuhani viroloogiainstituut eitab, et nende laborist võis mingi viirus välja pääseda. Instituudi esindajate sõnul on neid lihtne süüdlaseks tembeldada, kuna nad asuvad peaaegu viiruse puhangukoldes.

«Oleme tõestanud ja kinnitanud, et uue koroonaviiruse levik sai alguse Wuhani Huanani mereandide turult. Hiina kehtestas lisaks Wuhanile veel mitmes paigas kõige kõrgema tasemega karantiini, mis tähendab seda, et tegemist on üliohtliku haigusega, millele tuleb kiiresti vaktsiin leida. Tegeleme vaktsiinikatsetustega nagu veel mitmed teised laboratooriumid,» teatasid instituudi esindajad.

Ohtlike viiruste uurimise laboratoorium. Pilt on illustreeriv. FOTO: Mariana Bazo/Reuters/Scanpix

USA vandenõuteoreetikute arvates patenteeriti uus koroonaviirus 2019-nCoV juba 2015. aastal ja nüüd katsetatakse seda hiinlaste peal.

Teada on, et uus viirus on 96 protsendi ulatuses sarnane nahkhiirte koroonaviirusega ning sarnasus 2003. aastal levinud raskekujulise ägeda respiratoorse sündroomi ehk SARS viirusega on 79 protsenti.

Uus viirus on ohtlik selle tõttu, et see levib kiiresti inimeselt inimesele. Senistel andmetel on Hiinas uue viiruse tõttu surnud vähemalt 105 inimest ja haigestunuid on ligi 1000.

Kaitseriietuses turvatöötaja kontrollimas Hiina Pekingi metroosse sisenenud reisijat. FOTO: NOEL CELIS/AFP/Scanpix