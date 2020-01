🐆 ⟩ Vene näitleja sai sotsmeediasse postitatud «loomavideo» eest internetirahvalt nahutada

Näitlejanna jagab Instagramis videot, millelt on näha, et hiljutisel fotosessioonil poseerib ta koos leopardiga.

Säärased kaadrid lõid sotsmeedias loomulikult rahva kahte leeri. Leidub neid, kelle arvates on metsiku kaslase kasutamine fotosessioonidel ohtlik ja kohatu, ent leidub ka inimesi, kelle arvates on tegu lihtsalt kunstiga.

A post shared by Анастасия Макеева (@makeevan) on Jan 26, 2020 at 12:31am PST

Limon kirjutab, et lisaks on inimesed veendunud, et kaslasele anti ka rohkelt tugevatoimelisi rahusteid. «Ütle mulle, kas loomale süstiti midagi, et ta nii rahulik oli?» uuris üks jälgijatest.