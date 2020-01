Soomes vangis istuv Maakri laibatükeldaja võib täna vabadusse pääseda, aga sai juba uue süüdistuse kaela

Mees end kohtus süüdi ei tunnistanud. Ta võeti kohtus küll vahi alla, kuid see ei ole seotud praegu uurimise all olevate uute kriminaalasja kahtlustustega, vaid mehe varasema süüdimõistva karistusega.

Prokurör esitas Helsingi apellatsioonikohtule kaebuse, et Pönkä, kes peaks muidu teisipäeval tingimisi vabadusse pääsema, jäetaks siiski vangi. «Ilmselt teeb apellatsioonikohus otsuse täna (esmaspäeval - toim.) või teisipäeval,» ütles ringkonnaprokurör Johanna Hakanen eile.

Kui kaebus tagasi lükatakse, pääseb Pönkä põhimõtteliselt vabadusse, kuid prokurör lubas, et palub sellisel juhul, et Pönkä pandaks eeluurimisvanglasse.

Pönkä nõudis esmaspäeval kohtus, et uusi süüdistusi ei tuleks uurida. Lisaks leidis mees, et uurimise ajal on talle juba kohaldatud ebaproportsionaalseid kriminaalkaristusi.