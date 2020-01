Kellyt ülistav Forbes: kuidas tuli mägedeta riigist üks maailma parim vigursuusataja?

Möödunud nädalal võitis Sildaru oma esimese kuldmedali noorte olümpiamängudel. «See, et maailma üks parim vigursuusataja on pärit Eestist, praktiliselt mägedeta riigist, mille kõrgeim punkt on 317,4 m, on enam kui uskumatu,» alustab ajakirjanik Michelle Bruton.