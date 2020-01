Skandaalne väide: hertsoginna Meghani ema Doria nõudis oma tütre ja prints Harry Kanadasse kolimist

USA anonüümse allika skandaalse väite kohaselt olevat nõudnud hertsoginna Meghani ema, 63-aastane Doria Ragland noorte Kanadasse elama kolimist, sest seal on nad talle lähemal kui Suurbritannias, teatab dailymail.co.uk.

«Doria arvates jäi Harryle ja Meghanile Briti kuningakojas kitsakas, sest seal on palju piiravaid seadusi ja reegleid. Doria teab, et ta tütar on otsekohene ega allu reeglitele, mida peab mõttetuks. Kuna Meghan ei taha president Donald Trumpi tõttu USAs elada, siis soovitas ema Kanadat, mida Meghan tunneb juba näitlejakarjääri ajast,» teatas allikas.

Allika teatel sai Doria Suurbritannias olles lähedaseks oma väimehe, prints Harryga, kelle ema, printsess Diana hukkus 1997. aastal Prantsusmaal Pariisis autoõnnetuses.

«Doria ja Harry on lähedased ning Harry kuulab ta nõuandeid. Doria on nagu Harry vanaema, kuninganna Elizabeth II, kes kunagi ei kaeble ega selgita. Kes Doriat tunneb, see teab, et boheemlasliku välimuse taga on terasest naine. Teda on lihtne alahinnata,» sõnas allikas.

Doria Ragland oli ainus Meghan Markle’i pereliige, kes oli kutsutud Meghani ja prints Harry pulma, mis toimus 19. mail 2018 Windsori lossis ja Frogmore House’is.

Meghan Markle'i ema Doria Ragland ja prints Harry isa, prints Charles lahkumas 19. mail 2018 pärast Meghani ja Harry laulatust St. George'i kabelist. FOTO: POOL New/REUTERS/Scanpix

«Meghan on oma emaga alati hästi läbi saanud ja teda usaldanud, nüüd usaldab ka Harry, kes kaotas oma ema lapsena. Tunnen Doriat ja tean, et ta on aval ja soe inimene, lisaks suurepärane kodukokk ja nüüd ka hea vanaema. Ta ei soovi olla tähelepanu keskpunktis ja Harryle meeldib tema kaine mõistus,» jätkas allikas.

Nii USAs kui ka Ühendkuningriigis imestatakse, kuidas Doria Ragland suudab end meedia eest varjata. Pärast Harry ja Meghani abiellumist on teda pildistatud avalikkuses vaid mõne korra, kui ta oma Los Angelese kodu lähedal on koertega jalutanud või joogatunde andma suundunud.

Allika teatel on Doria Ragland rahul, et ta liiga sageli meedia vaatevälja ei jää.

Harry ja Meghani poeg Archie Harrison Mountbatten-Windsor sündis 6. mail 2019. Doria Ragland tuli juba enne lapselapse sündi Suurbritanniasse ning asus elama Meghani ja Harry koju Frogmore Cottage’sse, veetes seal kuus nädalat.

Briti prints Harry ja ta naine, Sussexi hertsoginna Meghan tutvustamas Doria Raglandile, kuninganna Elizabeth II ja prints Philipile oma poega Archie Harrison Mountbatten-Windsorit. FOTO: POOL/REUTERS/Scanpix

Harry ja Meghan olid koos pojaga novembris ja detsembris 2019 Kanadas, kus valmistasid ette oma uut elu. Nad asusid selle aasta jaanuaris Vancouverisse elama.

Kanadas oleku ajal külastas neid Meghani ema, kes väidetavalt andis soovitusi, kuidas nad saaksid end Põhja-Ameerikas paremini sisse seada.

«Doria mängis suurt rolli selles, et Harry ja Meghan Kanadasse kolisid. Nad võtsid ta soovitusi kuulda, sest Doria jaoks on ta tütre ja väimehe sõltumatus väga tähtis. Ka nende majanduslik sõltumatus kuninglikust perest,» lausus allikas.

Meghan Markle ja ta ema Doria Ragland 18. mail 2018 Londonis Windsoris. FOTO: STEVE PARSONS/AFP/Scanpix

Teada on, et Harry ja Meghan võtsid patendi Sussex Royal nimele, et selle abil edaspidi raha teenida.

Nad ei esinda enam kuninglikku perekonda ja järk-järgult loobuvad ka kuningliku perekonna esindusrahast, mis on kogutud Briti maksumaksjatelt.