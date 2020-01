Portugalis võitleb luksuskorterites bordelli pidav üksikema prostituutide õiguste eest

Kahe lapse ema Ana Loureiro kogus petitsiooniga 4000 toetusallkirja, et seksitööstuses bordelle puudutava sektori seadused paremini reguleeritaks, vahendas Portugal Resident.

Kuigi prostitutsioon on Portugalis seaduslik, on seda reguleerivas seaduses siiski palju halle alasid. Näiteks ei tohi ükski kolmas osapool sellest kasu saada, seda hõlbustada ega julgustada. lisask on segased ka prostituute kaitsva seaduse osad.

Kahe lapse ema Loureiro on ise bordellipidaja ja tema peamiseks eesmärgiks ongi see, et seksiäris töötavaid naisi ei ekspluateeritaks.

«Meie petitsiooni eesmärk on lõpetada nende naiste väärkohtlemine,» ütles ta ajakirjanikele.

«Tahame tagada selle, et seksiäris töötavad inimesed oleksid seadustega kaitstud ja et majad, kus nad töötavad, peaksid samuti seadustest kinni ning tagaksid töötajatele vajalikud tervisekontrollid,» selgitas Loureiro.

Petitsioonis on naine teinud ettepaneku, et kõik seksteenuseid pakkuvad töötajad peaksid olema vähemalt 21-aastased ning arvele võetud, kirjutas Pais A O Minuta.

Lisaks soovib ta, et prostituutidele tagataks samasugused maksusoodustused ning õigused nagu kõigile teiste elualade töötajatele. See tähendab, et prostituudid saaksid end ametlikult ka maksuametis arvele võtta.

Naine lisas, et see, kas prostitutsioon on igas mõttes seaduslik või mitte, on nüüd nii rahva kui ka poliitilise võimu otsustada.

Vaid 60 päevaga petitsiooni parlamendis arutlusele võtmiseks vajalikud 4000 toetusallkirja kogunud Loureiro sõnul ei uskunud ta kunagi, et see võimalikuks saab.

«Kui see kõik alguse sai, saime palju solvavaid kommentaare, kuid me ei kujutanud kunagi ette, et lõpuks toetab meid nii palju inimesi,» rääkis Loureiro.

Loureiro edastas petitsiooni parlamendile eelmise nädala alguses.

Varsti peaks see ka parlamendis arutlusele tulema. Kuid veel enne seda hakkab südikas naine koguma allkirju referendumi jaoks, sest usub, et petitsioon lükatakse esimesel korral parlamendis tagasi.

«Me ei anna alla,» ütles naine ajalehele Correido da Manha.

Ana Loureiro lugu on Portugali meedias suurt kõlapinda saanud ja naisest on omamoodi kangelane saanud.

Noor üksikema õppis ja töötas samaaegselt, kui jäi ootamatult tööst ilma. Raha oli aga naisel vaja ja nii tuli tal langetada raskeid otsuseid ning alustada tööd enesemüümisega. Ja sealt edasi sai Loureirost juba bordellipidaja. Täna on ta üks Lissaboni luksuslikuma bordelli eest vastutavaid naisi.

Televisioonis esinedes ütles Loureira, et ta lapsed teavad väga hästi, millega ema tegeleb ja et ta teeb seda selleks, et tema lapsed ei peaks nälga kannatama.

Kõrgklassi bordelli pidav Loureiro on viimasel ajal korduvalt Portugali meediasse sattunud ka negatiivsemate uudistega. Näiteks tuli Loureiro Lissabonis asuva bordelliga samas majas elavatel inimestel jaanuari alguses seoses seksiäri majast välja tõstmisega samuti oma kodudest lahkuda.