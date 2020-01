Thomas Markle avaldas jälle piinlikke seiku tütar Meghani minevikust

Thomas seletas ajalehele näidendit, mille tegevus toimus spaas: «Kolm tüdrukut näitlevad, et on riietusruumis. Meghan mängis alati mõnda glamuurset rolli. See on naljakas - väga dramaatiline. Ma arvan, et Meghan oleks šokeeritud, kui seda näeks!»

Pilte näidendist vaata SIIT.

Uudisest jääb arusaamatuks, miks Thomas jälle meediasse läks, vana video avaldamiseks andis ja rääkis, kuidas ta filmis üles pea kõik tütre esinemised.

Meghan Markle on isaga tülis 2018. aastast, mil ta Harryga abiellus. Sellest ajast pole nad sõnagi rääkinud. Tüli sai alguse isiklikust kirjast, mille Meghan isale saatis, kuid mis ootamatult meediasse lekkis.

Meghan kaebas briti tabloidid kohtusse, sest tema kohta avaldatakse pidevalt negatiivse tooniga artikleid ning privaatseid materjale nagu ka see kiri isale. 75-aastasest Thomas Marklest saab tõenäoliselt kohtuprotsessi võtmetunnistaja- ta astub üles hoopis meedia kaitseks.

Nüüd on Thomas kinnitanud, et kui tütar kohtuasjaga edasi läheb, siis tunnistab ta tütre vastu ning jagab privaatseid tõendeid. «Kui me Meghaniga kohtusaalis lõpetame, saab see olema kõigi jaoks jahmatav,» sõnas ta. «See saab olema emotsionaalne - ma ei tea kuidas me mõlemad sellega leppida suudaksime»