Direktor ahistas noort koolitüdrukut katkematute sõnumitega: mulle meeldivad väikesed naised

16-aastane Cat Hughes läks kaheksandas klassis Põhja-Walesis asuvasse Ruthini kooli, kus hakkas saama direktorilt kohatuid sõnumeid, vahendas Daily Post.

Cat avaldas, et direktor Toby Belfield hakkas talle sõnumeid saatma 2018. aastal, kuid kui tüdruk sai 16-aastaseks, muutusid kirjad märgatavalt flirtivamaks. Abielumees tülitas tüdrukut sõnumitega päeval ja ööl üheksa kuud jutti, rääkis temaga rindadest, süütusest ja seksuaalsusest ning mainis, et talle meeldivad väikesed ja kõhnad naised.

47-aastane direktor ütles tüdrukule, et ta on armas ja näeb oma bleiseris hea välja, ning kinnitas, et flirtimises pole midagi halba.

Esialgu ei näinud Cat sõnumeis probleemi, kuna tundis ennast erilisena, et direktor tema vastu huvi tunneb. Sõnumite saatmine algas 10. klassis ning kuna tüdrukul oli probleeme nii kodus kui ka isiklikus elus, aitasid direktori sõnumid tal raske ajaga toime tulla. Direktor jätkas kirjutamist ka terve suvevaheaja vältel.

Pildil koolidirektor Toby Belfield ühe naislõpetajaga.

Mida aeg edasi, seda enam hakkas Catile tunduma, et direktor puudutab teemasid, millest ei peaks rääkima. Ta ei julgenud aga kirjadele vastamata jätta, kuna kartis, et seab niimoodi ohtu oma õppekoha heas koolis. 2018. aasta lõpus kirjutas direktor juba ka öösel kella 3 ja 5 ajal.

«Ta rääkis mulle, et saadab sõnumeid ka teistele tüdrukutele koolis ning saatis mulle isegi pilte sellest, kuidas ta nendega koos on,» meenutas Cat.

Üks veidramaid juhtumisi oli 1. jaanuaril, kui Belfield saatis tüdrukule sõnumi kell 00.02 öösel, vaid kaks minutit pärast aastavahetust. «Sain aru, et see tähendab, et ta mõtles minust esimese asjana, isegi mu sõbrad ja pere ei saada nii kiiresti sõnumeid. See on veider, ma olen ainult 15,» rääkis Cat.

Kui tüdruku vaimne tervis halvenes, pani ta oma Instagrami konto kinni, et direktor temaga ühendust ei saaks. Ära blokeerida ta meest ei tahtnud, kuna siis oleks ta seda isiklikult võtnud.

Direktor saatis aga kellegi Catile ütlema, et tal on vaja tüdrukuga kontakti saada ja palus tal oma telefoninumbri anda. Kuna Cat numbrit jagada ei tahtnud, tegi ta Instagrami konto jälle lahti ning kõik läks samamoodi edasi.

Kaks päeva pärast seda, kui tüdruk sai 16-aastaseks, hakkasid sõnumid flirtivamaks muutuma. «Ta hakkas rääkima suhetest ja peikadest ning küsis, et kas ta peaks armukade olema, ja ütles, et ma oleksin kohutav tüdruksõber,» rääkis Cat ning meenutas, et direktor saatis talle ka üha rohkem südameid. Samuti küsis mees, kas Catil on söömishäire, et ta nii peenike ja kena välja näeb.

Veidi aega pärast seda Cat murdus ning lahkus koolist, kui keskhariduse omandamiseks vajalikud eksamid olid tehtud (Walesis tehakse «lõpueksameid» kolme kooliaasta jooksul). «See kontroll, mis tal minu üle oli, oli nii vale. See pani mind tundma ärakasutatult ja häbistatuna, kuna ma ei märganud seda ja olin sel ajal nii haavatav ning ta teadis, mida tegi,» rääkis Cat.

Cat avaldas, et näeb koolidirektorist luupainajaid ja juhtunu on rikkunud ta elu. Samas on tal hea meel, et direktori nimi ahistamisjuhtumitega seoses lõpuks avalikuks on tulnud, ning loodab, et kool näeb olukorra parandamiseks vaeva.

Sõnumid tulid esimest korda avalikkuse ette 2019. aasta mais ning asja uuris politsei, kuid direktorile jäi ametikoht alles. Kriminaaluurimist ei algatatud. Daily Post kirjutas juhtunust septembris, kuid siis ei olnud juriidilistel põhjustel võimalik direktori nime avaldada.