Silvia Ilves pääses rinnalõikusest üle noatera: lahkusin kabinetist pisarates

Nelja lapse ema Silvia Ilves teatas Instagramis, et pidi eelmise nädala esmaspäeval minema noa alla, et rindu suurendada, kuid lõikus jäi ootamatult ära. Tšellist otsustas seda lugu jagada, kuna arvab, et sellest võib ka teistele naistele kasu olla.

«Mitmekümnete lõikust kogenud naiste julgustus «Silvia, see on su elu parim otsus!» ja «Enesekindlus naisena on tagatud, see teeb imelise muudatuse su elus!» ning teadmine, et mind opereerib oma ala üks hinnatum kirurg, peletas eemale hirmu kõige lõikusega seotu ees,» kirjutas Ilves.