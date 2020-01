OH SA RAKS! ⟩ Vene Kim Kardashiani kurvid mahuvad vaevu ta kleidi sisse ära

Venemaalt pärit modell on tituleeritud vene Kim Kardashianiks , sest fännidele meenutavad tema kurvid ja suur tagumik just maailmakuulsat tõsielustaari.

Modelli hiljutist Instagrami pilti vaadates tuleb tõdeda, et Kardashiani väärilised kehakumerused on tal tõesti.

Kusjuures, ka Kvitko ise on võrdlusest teadlik. 2016. aastal antud intervjuus rääkis Anastasia, et see on vaid aja küsimus, mil ta Kim Kardashiani troonilt tõukab.