Neljast võidust ilma jäänud Rita Ray: millestki valusast võib sündida midagi ilusat

Minu siiras tänu läheb kõikidele kaasaelajatele ja minu muusika austajatele. Eesti Muusikaauhinnad andis mulle nii palju uusi kuulajaid, kelle üle on mul tohutult hea meel. Lisaks olen nii tänulik kõigile asjaosalistele, kes olid abis nii albumi kui kontsertidega! Hinnata albumeid ilma tausta tundmata on keeruline, et mitte öelda võimatu...seepärast on mul eriti hea meel, et minu nimi ja album žürii kõrvu jõudis. Lisaks on hämmastav, et millestki valusast võib sündida mida ilusat. Aitäh teile kõigile uskumast ja toetanast! PS. Üsna varsti olete kõik kontserdile oodatud! Riietas @fankadelikvintage Stiliseeris @cherrydsein Näo tegi pähe @sanglakatrin #oldlovewillrust

