Elu24 jagatud bikiinipildil oli noore sportlase kampaaniale ootamatu mõju

Möödunud nädalal kirjutasime, et Jõhvist pärit 23-aastane Anna Maria Orel jagas sotsiaalmeedias kauni vaatega pilti, mis on tehtud Kanaaridel Tenerife saarel.

Selgub, et see uudis pakkus rohkem kui vaid silmailu, kuna tänu Elu24 artiklile on noor vasaraheitja tõusnud hetkel kõige populaarsemaks kodumaiseks spordimaailma suunamudijaks, teatas sihtasutus Noored Olümpiale.