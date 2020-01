Korduvalt kihutamisega vahele jäänud Sass Henno: liiklustapjaid raviks kõige paremini kiire kuklalasuga

Sass Henno teatas sotsiaalmeedias, et toetab 100-protsendiliselt Helme ettepanekut. «Tahmas peaga sõitmise ja teiste surnuks sõitmise eest peaks reaalselt kinni istuma. Eranditult. Täis peaga sõitmine on megapopulaarne ainult seepärast, et kõik teavad, et eriti midagi ei juhtu, kui vahele jääd,» kirjutas Henno Twitteris.