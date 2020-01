Pereema aitas nukkude sees Inglismaale smugeldada miljoni eest narkot

Politsei avastas, et Morrish oli vastu võtnud veel Mehhiko kurjategijate saadetud pakke. Usutavasti on kogu juhtum seotud Mehhiko narkokartellidega. Daily Stari teatel on mees, kelle kätte pakk lõpuks jõudma pidi, Suurbritanniast põgenenud ja Mehhikosse naasnud.