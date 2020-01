Eesti tuntuim köielkõndija Jaan Roose kutsub televaatajaid Tokyot avastama

«Suure üllatusena tuli näiteks see uudis, et nii metroos, avalikes ruumides ja poodides ei tohi telefoniga rääkida - see häirib inimesi. Lisaks on ühistranspordis keelatud süüa ja juua. Ja kui väga täpses rongiliikluses peaks juhtuma paariminutilisi hilinemisi, siis on tegu üleriigilise skandaaliga», ütleb saatejuht Sander Valge.