Prantsusmaale läinud hiinlanna varjas koroonaviirust ja kelkis sellega sotsiaalmeedias

Ta võttis palavikku alandavaid ravimeid, pääses lennukile ja lendas turistina Prantsusmaale ning kelkis Hiina sotsiaalmeedias, et tal õnnestus haiguse sümptomeid varjata ja ametnikke petta, teatab express.co.uk.

Naine postitas oma puhkusest, kaasa arvatud Pariisi eliitrestoranis söömisest fotosid Hiina sotsiaalmeediaplatvormi Weibosse, tekitades oma süüdimatu käitumisega teiste kasutajate viha.

Mitu hiinlast teatas Weibos, et see naine on nagu kõndiv pomm, kes võib kohe plahvatada ja veel paljudelt inimestelt elu võtta.

«Lõpuks sain nautida luksuslikku einet, mis tekitas tunde, nagu oleksin enne seda paar päeva nälginud. Delikatesside linnas Pariisis tulebki süüa restoranides, millele on antud Michelini tärne. Lisaks oli seal väga puhas. Kuid enne reisile minemist tekkis mul väike palavik ja tugev köha, mille tõttu manustasin ravimeid, mis võtsid palaviku ja köha. Kuna mul palavikku ei olnud, siis sain Prantsusmaale,» kirjutas hiinlanna Weibos.

Naine lisas, et kui tal tõesti koroonaviirus diagnoositakse, siis on ta supernakatunud, sest ta on haiguse sümptomeid varjanud ja haigusega ringi liikunud.

Prantsuse võimud otsivad hiinlannat, et ta sunniviisiliselt haiglasse viia ja karantiini panna.

Prantsusmaal oli veel üks koroonaviiruse kahtlus, kui Hiinas Wuhanis käinud prantslasel tekkisid palavik ja hingamisraskused. Talle tehti uuring ja testid Pasteuri instituudi tervisekliinikus ja need olid negatiivsed. Mees lubati kodusele ravile, kus ta on mõne aja karantiinis.

Prantsuse tervishoiutöötajate sõnul on uue koroonaviiruse levimine Prantsusmaale väga ebatõenäoline, kuid siiski kontrollitakse piiril Hiinast saabunud reisijaid.

Uue koroonaviiruse puhang algas Kesk-Hiinas asuvas 11 miljoni elanikuga Wuhanis möödunud aasta lõpul, kui seal leiti esimene haigestunu, kes üsna pea suri.

Hiinas on surnud sellesse haigusse 25 inimest ja üle inimese 800 on maailma eri paigus nakatunud.

Hiinas kontrollitakse inimesi lennu-, rongi- ja bussijaamades ning metroodes. Haiguse puhangupiirkonnas Hubei provintsis on ühistranspordiliiklus katkestatud, koolid ja ametiasutused suletud.

Lisaks Hiinale on koroonaviirusesse 2019-nCoV nakatunuid veel Lõuna-Koreas, Jaapanis, Tais, Taiwanil, Macaus ja Põhja-Soomes. Prantsusmaa ei ole veel teatanud ametlikult nakatanutest.