Seitsme lapse ema kurameerib endise Soome suusahüppekuulsusega

Naine ütles, et tõepoolest suhtleb tihedalt Niemineniga, kuid rõhutas, et tema pole lahutuse põhjuseks.

«Raske on praegu seda kommenteerida, mul on lapsed ja kõik see. Aga mina ei ole kindlasti kolmas osapool. Toni oleks niikuinii lahutanud,» rääkis oululanna.