Austraalia lahtistel Williamsist jagu saanud hiinlannat hoiab toonuses 10 aastat noorem poiss-sõber

Hiinlanna püüab oma eraelu rambivalgusest eemal hoida, olles kustutanud ka sotsiaalmeediakontodel varem olnud videod ja pildid, kus ta on koos oma põlvkonnajagu noorema armsamaga. Samas on 18-aastast Zhou Xinmud nähtud ka tänavu Melbourne`is. Arvata võib, et pärast Wangi megavõitu pole noortel paparatsode käest pääsu.