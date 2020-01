13-aastase poisi «ajavahestress» osutus millekski palju hullemaks

Muidu hea tervisega Oliver reisis jõulude ajal perega New Yorki ning kaebas gripilaadsete sümptomite üle, kuid olukord läks vaid mõne päevaga nii halvaks, et koolipoissi ei õnnestunud enam päästa, vahendas Daily Star.

Oliveri ema Rachel Flynn avaldas, et kõige hirmutavam oligi see, kui kiiresti tervis käest läks. «Reisil käitus ta nagu ikka, aga oli natukene külmetunud ja köhis, kuid see polnud midagi tavapäratut. Me lendasime koju ja ta tundis ennast ikka natuke kehvasti, aga arvasime, et see on ajavahestress,» rääkis ema.

Ema sõnul jooksis poeg vaid päev enne haiglasse viimist New Yorgi keskpargis rõõmsalt ringi. «On hirmutav, kui kiiresti võib juhtuda, et arvad, et lapsel võib olla kõhuverejooks, ja siis öeldakse, et su laps ei pruugi sellest eluga välja tulla,» jagas naine kohutavat kogemust.

Oliveri ema (pildil) lootis, et pojal on lihtsalt ajavahestress. FOTO: SWNS/ScanPix

Oliver läks 30. detsembril koos oma õega isa juurde ööseks, kuid siis läks tervis eriti kehvaks ja tekkis kõhulahtisus. Ööl vastu aasta viimast päeva viidi Oliver haiglasse. «Ta kutsus mind öösel veerand nelja ja ta oli nii kehvas seisus, et sain kohe aru, et midagi on nihu. Nägin oma silme ees, kuidas seis minuthaaval halvemaks läks,» rääkis isa Tom.

Peale haigushoogu viidi poiss haiglasse ning ema sõnul hakkasid Oliveri elundid üles ütlema. «Neljapäeval (2. jaanuaril – toim) läks ta seisund tegelikult üsna palju paremaks, aga järgmiseks varahommikuks oli kõik jälle täiesti vastupidi,» meenutas ema.

3. jaanuaril seiskus Oliveri süda ning järgmisel päeval olid vanemad sunnitud vastu võtma raske otsuse poega elus hoidvad seadmed välja lülitada. Poisi surma põhjus oli sepsis ehk veremürgistus. Sepsis tekib organismi ülemäärasel või puudulikul vastureaktsioonil nakkushaigusele ehk infektsioonile.

Teadlaste sõnul sureb maailmas sepsisest põhjustatud haigusseisundi tõttu iga kolme sekundi järel inimene, vahendas Elu24 terviseportaal. Sepsis tähendab, et infektsiooni tõttu on tekkinud kogu kehas põletik, mis kahjustab kudesid. Sepsis põhjustab peaaegu viiendiku ülemaailmsetest surmadest.

Oliveri abiga on kogutud üle 9000 naela heategevuseks. FOTO: SWNS/ScanPix

Väikese Oliveri ema on lubanud, et üritab inimeste teadlikkust sepsise osas tõsta ning sellega teiste perede südamevalu ära hoida. «Oliver tahtis inimesi aidata, nii et me kasutame tema lugu, et aidata teisi. See on see, mida ta tahaks, et me teeks. Isegi kui saame aidata kasvõi ühte inimest,» rääkis ema.