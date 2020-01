Repinski lahkuminekust: põhjuseks oli Sireti lõpetamata endine suhe

Eelmise nädala neljapäeval näiliselt rahumeelselt lahutanud Siret Kotka ja Martin Repinski omavahelised suhted on selle nädala lõpuks nii sassis, et endised abikaasad loobivad üksteise suunas juba avalikult pori.

Siret kotka teatas eile seltskonnameedia vahendusel, et Martin Repinski on korduvalt lubanud Sireti pärast oma uue kaasa Jekaterina Vassiljeva maha jätta ja lausa kuus korda naiste vahet pendeldanud. Martin Repinski ei ole aga endiste abikaasade eraelu puudutavaid küsimusei seni kommenteerinud.

Nüüd sai aga mehel mõõt täis ja ta esitas koos uue elukaaslase Jekaterinaga Facebookis ühisavalduse.

Martin Repinski rääkis juba eile Elu24-le, et koostab Siretile vastulause.

Elu24 avaldab Martin Repinski vastulause täismahus.

«Oleme Jekaterinaga vältinud kommenteerimast oma eraelu. Paraku on avalikkuses ilmunud minu eksabikaasa Siret Kotka poolt edastatud ebatõest infot, mis häirib lisaks meile ka meie lähedasi.

Alustan sellest, miks me Siret Kotkaga läksime lahku. See oli tõesti minu soov. Põhjuseks oli Sireti lõpetamata endine suhe. Minuni jõudsid faktid, mille peale Siret tunnistas, et tema peaaegu kümme aastat kestnud suhe kestis meie suhte kõrvalt edasi. Mul oli väga valus, sain aru, et ei näe enam teda oma naisena. Olin siis vallavanem, ees olid valimised ning otsustasime, et jääme professionaalseks ning hoiame kõik esialgu enda teada, märtsis aga lahutame.

Ma ei jäänud üksi. Ühel hetkel saime Jekaterinaga aru, et armastame teineteist. Katjal on kaks last, tal on kõrgharidus, ta on tegus ja aktiivne nii poliitikas, kui ka ettevõtluses, ta oli aastaid ettevõtte Redmond Eesti OÜ tegevjuht. Meie vahel tekkis tõeline tunne, alates maist hakkasime koos elama. Katja lapsed on mulle väga lähedased, tihti käib meie juures ja ööbib ka minu poeg Vanja.

Eelmise aasta jooksul Siret Kotka pidevalt kirjutas mulle ja helistas Katjale, tema eesmärk oli meid lahutada. Andsin kohtusse lahutusavalduse. Siret lubas, et kui võtan avalduse tagasi, siis lahutame perekonnaseisuameti kaudu ning ta lubab mul koos Morganiga olla. Seda ta siiski ei teinud ning ühel hetkel esitasin kohtuavalduse uuesti.

Meie suhe Jekaterinaga on tugev ja kestev. Iga suhte alus on vastastikune usaldus, austus ja armastus. Meil Katjaga on kõik need kolm.»

Uhke pulmapidu ja räpane lahutus

Siret Kotka ja Martin Repinski abiellusid 2017. aasta kevadel Narva Issanda Ülestõusmise peakirikus. Uhke pulmapidu peeti Mäetaguse mõisas.

Martin Repinski ja Siret Kotka laulatus toimus 2017. aasta aprillis Narvas õigeusklikus Issanda Ülestõusmise peakirikus. FOTO: Ilja Smirnov / Põhjarannik

2017. aasta 9. oktoobril sündis paari perre poeg, kellele pandi nimeks Morgan. «Me oleme rõõmsad, õnnelikud ja tunneme end hästi,» kommenteeris toona värskelt isaks saanud Repinski.

2018. aasta 29. augustil jäi Martin Repinski Narvas toimunud Postimehe Trehvunksil silma võluva kaaslase seltsis.

Elu24 võttis toona Repinskiga ühendust ning uuris, kes on see kaunis näitsik, kellega ta arvamusüritust väisas ja kuhu jäi Siret? «Tegemist on meie volikogu aseesimehega,» sõnas Repinski.

2019. aasta veebruaris hakati aga sahistama, et Martinil on kirglik romaan Jõhvi vallavalitsuse liikme ja kunagise bikiinimissi Jekaterina Vassiljevaga.

Eelmise aasta suvel nõudis Martin Repinski Siret Kotka-Repinskilt kohtu kaudu lahutust. Siiski võttis ta oma hagi toona üsna pea tagasi.

16. jaanuariks oli Rakvere kohtumajja taaskord planeeritud istung Martin Repinski ja Siret Kotka-Repinski abielulahutuse küsimuses, kuid paar sai oma kooselu siiski teisiti lõpetatud.