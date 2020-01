KONSERVATIIVID RAKSUS ⟩ Moonika Helme sai Vooglaiu kriitika peale pahaseks: Varro saeb meie jalgu alt

Sotsiaalkampaania «Kõik on erinevad, kuid sama palju inimesed» sattus eelmisel nädala lõpul tule alla, kui seda kritiseerisid EKRE juhtpoliitikud Mart ja Martin Helme. Väidetavalt provotseeriva kampaania osas on eriti sõnakas olnud esikonservatiiv Varro Vooglaid, kritiseerides sotsiaalmeedia sõnavõttudes ka EKRE poliitikuid.

Eilses riigikogu infotunnis ütles siseminister Helme, et sotsiaalministeeriumi kampaania on sündinud väärastunud mõtteviisist, vahendas Postimees. Vooglaid vastas siseministrile täna sotsiaalmeedias: «Kõlavad avaldused, suured sõnad. Tahaks aga näha reaalseid vastusamme. Tegusid, mitte sõnu.»

Sarnast kampaaniat on alustanud juba ka Objektiiv. Portaali algatusel jooksevad nädala algusest Tallinna ja Tartu tänavatel digiekraanidel #samapaljuinimene loosungid, mis kaitsevad sündimata laste inimõigusi.

EKRE poliitik Helle-Moonika Helme avaldas aga arvamust, et Vooglaiu kriitika teeb ühiste eesmärkide saavutamisele hoopis karuteene. «Meie kritiseerimine asjade eest, mida me ju tegelikult väga sihikindlalt muuta tahame (vahendid ja meetodid peab targalt valima), ei aita tulemusele kaasa, vaid sellega saetakse sõna otseses mõttes meie jalgu alt,» kirjutas Helme.

Helme avaldas ka, et Vooglaiule tehti enne valimisi ettepanek poliitikasse tulla, kuid mees ütles sellest ära. «Soovitaksin panna ennast päris poliitikute olukorda ja mõista, et asjade ärategemine ongi kordi raskem kui sõnadega tähelepanu juhtimine,» selgitas poliitik, kelle sõnul poleks valitsusest lahkumisest kasu.

Moonika Helme sõnul on EKRE endiselt Vooglaiu liitlane, kuid nõustus teise kommenteerijaga, et tema poliitikasse kaasamine oleks «hullumeelne». «Ma saan aru, et Varro tahab takka kiirustada, aga pajuvitstest saab korvi üldjuhul ikka pajuvitsu painutades, mitte neid kärsitult pooleks murdes,» sõnas Helme.