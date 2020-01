Genti kuulsa altarimaali lammas polnudki algul lammas

Aeg ei kohelnud altarimaali just hästi ja seetõttu alustas Belgia kultuuripärandi instituut 2012 selle restaureerimist. Restaureerijad leidsid sellelt 580 aasta vanuselt maalilt üllatusi. Ilmnes, et teose keskse tegelase, kannatavat Jeesust sümboliseeriva lamba nägu oli maalitud 1550. aastal üle, ja seda oli teinud mitu kunstnikku.

Teose taastajad eemaldasid 1550. aastal maalitud kihi ja alt tuli välja algupärane vendade van Eyckide loodud lamba nägu. «See ei ole lamba, vaid inimese nägu. Selle lamba vaatamine on häiriv, sest ta on liiga inimese moodi,» märkisid kunstikriitikud. Altarimaali sellel osal on Jeesuse jüngrid ja inglid kogunenud kannatavat Jeesust sümboliseeriva lamba ümber.

Teada on, et Genti altarimaal langes 19. sajandil Napoleoni sõdade ajal Prantsusmaa väejuhi Napoleoni kätte ning selle viisid Teise maailmasõja ajal Gentist kaasa natsid.

Genti altarimaal on üks kunstiteoseid, mida on mitu korda varastatud.

Teada on, et vennad van Eyckid alustasid selle maalimist koos, kuid pärast vanema venna Hubertuse surma lõpetas Jan selle üksinda. Kuna tegemist on tuntud altarimaaliga, siis on oodata seda vaatama sadu tuhandeid huvilisi. 2020 on Belgias van Eyckide aasta ning selle raames toimub palju neile pühendatud sündmusi.