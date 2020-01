Hooajaks huvitava numbri valinud Soome rallilootus: see on sama ka siis, kui rattad taeva poole

Kuigi 19-aastane soomlane katsetas Toyota Yaris WRC autot eelmisel nädalavahetusel Tunturirallil ja võitis võistluse ülivõimsalt, ei oma see Monte Carlo mägist MM-etappi silmas pidades mingit tähtsust.

«Kui sõidaks pärast Tunturirallit Rootsis, oleks parem, praegu on seis ebakindel,» ütles soomlane. «Asfaldil pole mul tuhandeid kilomeetreid all,» lisas Rovanperä.

Toyota poolelt ei panda Rovanperäle pingeid peale, tähtis on kogemuste hankimine.

«Tore on, kui suudame vigu vältida,» kõneles Soome ralli suurlootus.

Ralli MM-sarja WRC-sõitjatel on võimalus kogu hooajaks endale ise sõitjanumber valida. Rovanperä valis endale mitmetähendusliku numbri - 69.

«Sellel on üks hea külg. Autol on number sama ka siis kui masin on katusel, rattad taeva poole,» viskas noor soomlane nalja.