Uuesti leekidesse lahvatanud Austraalias otsitakse kustutuslennukit, mis võis alla kukkuda

Meteoroloogide teatel on keskmine temperatuur taas kerkinud 40 soojakraadini ja selline ilm peaks kestma pikalt, teatab afp.com.

Austraalia pealinna Canberra lennujaam suleti täna, 23. jaanuaril liinilennukitele, et teha ruumi maastikupõlenguid kustutavatele lennukitele.

Maastikupõlengud ei ohusta veel seda lennuvälja, mida ka varem kasutati kustutuslennukite õhkutõusmiseks ja maandumiseks, kuid varem ei ole see lennujaam olnud tavalisele lennuliiklusele suletud.

Kõige enam on uusi põlenguid süttinud Uus-Lõuna-Walesi alal, põlengukoldeid oli 22. jaanuari seisuga kokku 85. Täna hommikuks oli tuletõrjujatel 20 neist kontrolli all.

«Kontakt lennukiga katkes. Maapinnal kustutustöid teinud tuletõrjujad nägid lennukit kauguses, nad arvavad, et see kukkus kuskil alla,» teatasid Uus-Lõuna-Walesi tuletõrje esindajad.

FOTO: Social Media/DIDJ MICK HOPKINS via REUTERS/Scanpix

FOTO: DIDJ MICK HOPKINS/DIDJ MICK HOPKINS via REUTERS/Scanpix

Snowy Mountainsis on maastikupõleng umbes 94 000 hektari suurusel alal.

Ekspertide sõnul algasid Austraalias selle aasta suvised maastikupõlengud tavapärasest varem. Põlengud hakkasid levima möödunud aasta septembri keskpaigas, tavaliselt tekivad need jaanuaris.

Nüüdsetes põlengutes on hukkunud ligi 30 inimest ning üle 2000 hoone on langenud tuleroaks.

Maastikupõlengud on kahjustanud ka loodust ja metsloomi. Bio- ja zooloogide andmetel on põlengutes kaotanud elu umbes miljard looma, lindu ja putukat ning mitmed liigid on võib-olla välja surnud.