Modellikarjääri alustav Kati Karu miljonärist isa rahakoti peal ei ela: ta hoiab rahaga tagasi

Rocca al Mare kooli 11. klassi õpilane Kati Karu teeb ilma moemaailmas, vahendas «Reporter». Kati avaldas aga, et algajana pole modellikarjäär mingi meelakkumine. «Tallinn Fashion Weekil on vähe brände, kes reaalselt maksavad. Tavaliselt saab lihtsalt mingi eseme nendelt või teed heast tahtest,» rääkis tüdruk.

Kati on aga lootusrikas, et jõuab ühel päeval Kendall Jennerile ja teistele kuulsatele kolleegidele järele. «Kindlasti lähiaastatel mitte, aga võib-olla jõuan lähedale loodetavasti. Tippudel on ikka väga suured rahad, see on jõhker,» rääkis ta. Jenner oli 2018. aastal enimteeniv modell, teenides Forbesi andmetel 22,5 miljonit USA dollarit.