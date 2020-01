Piraatlus või seaduslik õigus? USA ja Suurbritannia on ärritunud, et erafirma tahab Titanicu vrakille sukelduda

USA erafirma RMS Titanic Inc teatel ei saa riiklikul tasemel sõlmitud leping neid keelata sealt üles toomast näiteks seadet, millega edastati Titanicu hädaabikutse, kuna nemad on Titanicu haldajad, teatab dailymail.co.uk.

Laeva vanemradist Jack Phillips saatis 15. aprillil 1912 kapten Edward Smithi käsul traadita telegraafiaparaadi abil, milles kasutati morset, eetrisse hädasignaali CQD, mis inglise keeles tähendab «All stations: distress» (Kõik laevad: hädaolukord), kuid nooremradist Harold Bride soovitas kasutada uut hädasignaali SOS.

Bride viskas nalja, et see on vist nende viimane võimalus uut signaali kasutada. Phillips kasutas neid kahte signaali vaheldumisi, kuid päästjad saabusid liiga hilja. Bride jäi ellu, Phillips mitte.

Foto Titanicu vanemradistist Jack Phillipsist Saksa ajakirja esikaanel FOTO: akg-images/Scanpix

Briti parlamendisaadiku Gavin Robinsoni arvates on USA firma esindajad, kes plaanivad Titanicu raadioruumi telegraafiseadme üles tuua ja selleks Titanicu vrakki lõhkuda, piraatidest barbarid.

Titanicu vrakk, sinna sukeldumise õigused ja sealt üles toodavad esemed kuuluvad juba 30 aastat firmale RMS Titanic Inc.

Briti mereminister Nusrat Ghani sõnul kaitseb nüüd sõlmitud uus leping Titanicu vrakki, mis samas on 1500 inimese merehaud, rüüstamiste eest.

RMS Titanic Inc esindajad teatasid Briti ministrile, et nad tegutsevad USAs Georgias ja USA seaduste kohaselt on neil kõik õigused Titanicu vraki juurde sukeldumiseks.

See firma selgitas möödunud aasta lõpul, et nad tahavad Titanicu vraki raadioruumi lakke teha augu, et saada kätte telegraafiaparaat, millega Titanicu hädakutsung edastati. Nad kavatsevad aparaadi äratoomiseks kasutada kolme kaugjuhitavat allveerobotit.

«Paari aasta pärast on Titancu see osa, kus asub telegraafiruum, sisse varisenud, mattes ka maailma kõige kuulsama aparaadi. Teeme kõik, et see ei kaoks,» selgitasid RMS Titanic Inc esindajad.

Osa Titanicu varkist fotol, mis tehti 2010 FOTO: HO/AFP/Scanpix

Titanicu vraki haldajad kontakteerusid Titanicul hukkunud inimeste praegu elavate sugulatega, kellest suur osa soovib telegraafiaparaadi pinnale toomist, kuna see on osa maailma kõige kuulsamast laevahukust.

RMS Titanic Inc pöördus igaks juhuks USA Ida-Virginia kohtu poole, et saada selle kaudu õigus teha sukeldumine Titanicu vrakile, et kuulus aparaat pinnale tuua.

«Kui me telegraafiaparaati ja teisi esmeid pinnale ei too, siis need hävinevad. Meie sukeldumine vraki juurde toimub vastavalt seadustele ja lugupidaval viisil, võttes arvesse, et tegemist on merehauaga,» selgitasid Titanicu vraki haldajad.

Kui RMS Titanic Inc-il õnnestub Atlandi ookeanis asuvast laevavrakist nii telegraafiaparaat kui muud kätte saada, siis neid uusi objekte näidatakse kõigepealt USAs Las Vegases Luxori kasiinos ning siis maailma erinevates paikades.

Põhja-Iirimaal Belfastis 1909 - 1912 ehitatud Titanic hukkus oma esmareisil Ühendkuningriigist Southamptonist USAsse New Yorki.

Laev alustas reisi 10. aprillil 1912 Southamptonist, tehes vahepeatuse Prantsusmaal Cherbourgis ja Iirimaal Cobhis, kus tuli veel reisijaid pardale.

Laevafirma White Star Line ookeaniaurik sõitis 14. aprillil 1912 kell 23.40 laeva aja järgi vastu jäämäge ja uppus 15. aprillil 1912 kell 2.20 laeva aja järgi.

Willy Stoeweri (1864-1931) maal Titanicu hukust FOTO: akg-images/Scanpix

Titanicu vraki leidis USA okeanograaf Robert Ballard 1. septembril 1985 Kanadast Newfoundlandist 595 kilomeetri kaugusel kagus 3,8 kilomeetri sügavusel.

USA režissöör James Cameron tegi 1997. aastal Titanicust filmi, mis on seni menukas. Seal mängivad peaosi Leonardo DiCaprio ja Kate Winslet.

Kaader filmist «Titanic», kus on näha peategelasi kehastanud Leonardo DiCapriot ja Kate Winsleti FOTO: /Caters News Agency/Scanpix

Ameerika Ühendriikide ookeani ja atmosfääri administratsiooni (NOAA) andmetel on Titanicu varki juurde tehtud kümneid ebaseaduslikke sukeldumisi, mis on seda vrakki kahjustanud. Oma filmi jaoks saatis ka James Cameron selle laevavraki juurde uurimisrobotid.

NOAA andmetel variseb Titanicu vrakk järgneva 40 aasta jooksul.

Titanicu ahter asub vöörist ligi 1 kilomeetri kaugusel ja on rohkem lagunenud kui vöör.