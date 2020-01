Eesti Laulu kaunitar näitas, kui kuum võib olla talvine põhjamaa

Kui muidu on Islandil praegu umbes sama kehv talv kui Eestis ning õhutemperatuurid napilt üle nulli, siis võimalik on leida ka tõsiselt kuumi kohti.

See on õnnestunud näiteks 21-aastasel lauljataril Johanna Eendral, kes mullu osales Eesti Laulul looga «Miks sa teed nii?». Nüüd, aasta aega hiljem mõnuleb ta Islandil Reykjadaluri kuumaveejões. Sooja on seal enam-vähem sama palju kui ühes korralikult kuumas vannis, keskmiselt üle 35 kraadi.