Austraalia uus nuhtlus: mürgiämblike massiline paljunemine

Austraalia Uus-Lõuna-Walesi roomajatepargi ämblikuteadlased ehk arahnoloogid hoiatasid, et viimase aja kummalised ilmaolud on olnud soodsad Atrax robustus’e ehk Sydney lehtervõrguämbliku paljunemiseks.

«Varem olid kuumus ja maastikupõlengud, millele järgnesid paduvihmad ja rahe ning nüüd taas on kuum ja kuiv. Selline niisukuse ja kuumuse vaheldumine on soodne mürgistele ämblikele. Eriti kiiresti on tekkinud palju Sydney lehtervõrguämblikke, kes on meie planeedi ühed mürgisemad ämblikud ja kelle plahvatuslikku paljunemisse tuleb suhtuda tõsiselt,» selgitas roomajatepargi esindaja Daniel Rumsey.