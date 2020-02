Kas gängid või sisserändajad: mida räägivad Rootsi elanikud plahvatustest ja vägivallast?

Mis sisserändajad siia puutuvad?

USA president Donald Trump tegi juba 2017. aastal pagulaste aadressil kuulsa kommentaari, kui ütles: «Vaadake, mis Rootsis toimub. Rootsis! Kes oleks seda uskunud? Rootsi!».

Keytoni sõnul on see tõepoolest nii, et mõned poliitilised rühmitused seovad kuritegevuse tõusu 2015 - 2016 massilise sisserändega. «Mis on vale, sest vähestel neil aastatel tulnud inimestel oleks olnud võimalusi piisavalt integreeruda, et vägivallas olulist rolli mängida,» arutles ajakirjanik Keyton.

Üldiselt omistatakse vägivald Keytoni sõnul ikka uimastitega kauplevatele jõukudele, enamasti vaesematest linnaosadest. «Arvatakse, et mõned jõugud on seotud ka Balkanilt tulnud teise või kolmanda põlvkonna sisserändajatega,» rääkis ta.

Politsei on tuvastanud umbes 60 puudustkannatavat piirkonda - peamiselt suuremates linnades ja nende ümbruses, kus on kõrge tööpuudus, madalad sissetulekud ning kus on võimust võtnud narkootikumid ja jõugud.

Marili sõnul on meedia hakanud vägivallaga seonduvaid uudiseid veidi rohkem kajastama ja plahvatuste kõrval tõuseb esile kogu kuritegevus. Kuna reeglina ei öelda, kust kurjategija pärit on, siis.... «Igaüks teeb sellest omad järeldused,» lisas Marili ja märkis, et olukord on praegu kõige hullem just Malmös.

«Tegelikult on see jõukudevaheline sõda, mis ei ole seotud migratsiooniga, vaid pigem narkootikumidega,» ütles Keyton ja lisas, et loomulikult kasutavad parempoolsed poliitikud seda ära ja väidavad teisiti.

Immigrandid Rootsi parlamenti ees meeleavaldusel. FOTO: Reuters / Scanpix

Elu24-ga rääkinud Lia Parktali sõnul on järjest suurem probleem pagulased, keda riik avasüli vastu võtab.

Kui viimastel aastatel hakkasid suuremas osas Euroopas paremäärmuslikud immigratsioonivastased rühmitused häälekalt migrantide sissevoolu vastu võitlema, siis Rootsi oli ses osas erand ja võttis pagulasi vastu avasüli.

Kuid mitte kõik Rootsis ei läinud sellise avatusega kaasa ja nii leidsid karmimat sisserändepoliitikat nõudnud erakonnad endale järjest enam toetajaid.

Kui 2010. aastal toetas neonatsidega seostatud paremäärmuslikku Rootsi Demokraatide erakonda 5,7 protsenti, siis 2018. aastaks oli nende toetus tõusnud 17,5 protsendini.

Sisserändevastase erakonna üks hüüdlauseid oli «Hoidke Rootsi rootslasena».

«Nüüd ongi keeruline, ise nad on lasknud olukorral nii kaugele minna. Võtavad vastu asüülipalujaid, aga saadavad välja inimesed, kes on siin juba elanud mitu mitu aastat, maksu maksnud ja tööd teinud,» rääkis Parktal.

Ta lisas, et valitsuse käitumine näib praegu pigem lihtsalt tulekahjude kustutamisena. «Aga suuri samme ei julgeta teha, sest kardetakse, et neid hakatakse rassistideks kutsuma,» tõdes Parktal.

«Rootslane on üldiselt selline, et ega ta avalikult ei virise ega väga sõna võta. Vähesed tunnistavad, mida nad tegelikult neist arvavad,» kommenteeris Marili ja lisas, et tegemist on ikkagi ju heaoluriigiga.

Siiski tundub Marilile, et valitsus on hakanud tasapisi aru saama, et sisserändajatega seotud teema on üle käte läinud.

Keskmiselt taotleb Rootsis asüüli igal aastal umbes 100 000 inimest. 2016. aasta oli aga rekordaasta, siis sai riik 151 000 asüülitaotlust.

«Mingi aeg plaaniti küll koomale tõmmata seda (sisserändajate arvu - toim) ja siis olid juba need sisserändajad tänaval, et mis mõttes,» sõnas Marili.

«Isiklikult olen elanud kahes kohas ja mõlemad nendest on sellised mitte nii kirevad linnaosad, sellepärast jään ma sellest segadusest ja uudistest eemale,» lausus Parktal. Ta rääkis, et elas varem linnaosas, kus 90 protsenti elanikest olid rootslased, aga nüüd on seal jälle sisserändajaid, neist suurem osa on siiski «valged» (Ida-Euroopast tulnud inimesed).

Aga just plahvatustega seotud Stockholmi linnaosad ja ka Malmö ning Gävle on Parktali sõnul erinevaid rahvusi täis.

«Selline linnaosa nagu Tensta on kui väike Somaalia,» rääkis Parktal ja kirjeldas, kuidas kogukonnas toimivad oma keel, omad traditsioonid ning rootslased seal ei käi. «Rootsi riik on ise teinud valesti ja need nii-öelda abi vajajad pannud kõik ühte kohta. No muidugi siis nad ju ei integreeru,» arutles ta.