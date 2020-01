The Guardian: Saudi Araabia kroonprintsi kontolt häkiti Jeff Bezose nutitelefoni

Allikate sõnul on digitaalse kohtuekspertiisi ekspertide hinnangul väga tõenäoline, et Bezose telefoni murti sisse saastunud videofaili abil, mis saadeti Saudi kroonprintsi kontolt tulnud sõnumiga.

Häkkimise ekspertide ja Saudi Araabia dissidentide arvates võis häkkimine olla seotud sellega, et Bezosele kuulub mainekas USA väljaanne The Washington Post.

Viis kuud pärast Bezose telefoni häkkimist mõrvasid Saudi Araabia võimuesindajad The Washington Postile kaastööd teinud saudiaraabalasest ajakirjaniku Jamal Khashoggi. Ta tapeti Saudi Araabia konsulaadis Türgis Istanbulis.

Saudi Araabia on seni eitanud, et oli Bezose telefoni sissemurdmise taga.

2019. aasta jaanuaris avaldas väljaanne National Enquirer infot Bezose eraelu kohta, kaasa arvatud selle kohta, et tal oli abieluväline suhe. Samuti avaldati seksuaalse sisuga tekstisõnumeid, mida miljardär oma salakallimale Lauren Sanchezele saatis.

Väljaande teatel said nad Bezose ja Sancheze suhte jälile tänu naise vennale, kuid Bezose enda uurijate andmetel olid suhte lekitajaks saudid, kes pääsesid Bezose telefoniandmete juurde.

«Meie uurimine kinnitas, et saudid pääsesid ligi Bezose telefoni andmetele, kaasa arvatud eraelulise info juurde,» teatas Bezose turvajuht Gavin de Becker.

Nii Saudi Araabia kui ka National Enquireri omanikfirma American Media Inc eitavad, et Bezose isiklikud andmed on pärit saudidelt.