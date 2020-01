Kuidas vastab Tanel Padar sõnasõjale, mille muusikakriitik Niineste valla päästis?

Muusikakriitik ja muusik Mart Niineste vestles reedel Rock FMi eetris enda kolm aastat tegutsenud bändi Tabloited tegemistest. Intervjuu jooksul käsitleti ka tõsisemaid teemasid nagu näiteks depressioon ning Niineste suhtumine Tanel Padari muusikalistesse tegemistesse.

Niineste kommenteerib 8-minutilise intervjuu lõpus, et ta ise ennast oma bändi frontmaniks ehk eestvedajaks ei kutsu ja teda huvitab pigem laulukirjutamine.

«Kolmas plaat läks kuidagi sujuvalt sahtlist stuudiosse,» rääkis Niineste,kelle sõnul ei ole tal muusika tegemisel mingit suurt plaani.

«Selles mõttes Tanel Padar võiks oma suu küll nüüd vett täis võtta selle koha pealt. Mina tegin kolme aastaga kolm plaati, 11 muusikavideot. Tanel Padar pole mitte sittagi teinud… ta on ainult kuulus olnud,» kommenteeris Niineste intervjuu lõpus.

Mart Niineste, ajakirjanik ja muusik. FOTO: Erakogu

Sõnasõda Facebookis

Niineste raadiointervjuu lõpus kõlanud kommentaarile reageeris esmaspäeval Padari kunagine bändikaaslane kitarrist Laur Joamets.

«Teiste töökate ning edukamate muusikute mahategemine kindlasti depressioonist üle saamisele kaasa ei aita. Kui sul endal sitt olla on, siis avalikult teiste laimamine pole lahendus,» alustas Joamets oma Facebooki postituses.

Kui ei meeldi - vaheta plaati.

Padariga koos bändis «Tanel Padar Blues Band» olnud kitarrist soovitas Niinestel kirjutada muusikat ja rentida ilusas Eesti maakohas maja. «Osta paar pudelit viina ja röögi enda häälepaelad välja selle majakese saunaruumis,» pakkus Joamets.

Kitarrist Laur Joamets 2008. aastal. FOTO: Marina Pushkar/Scanpix

Joamets tõi ka välja, et maailmas on palju head muusikat ja muusika kvaliteet on subjektiivne. «Kui ei meeldi - vaheta plaati. [...] Ära laima kedagi, kes lavale sündinud on,» kirjutas Joamets.

«Edaspidi soovitaks Mardil kiivrit kanda või kõvasti trenni teha ning enesekaitse kooli minna. Eelnevalt võiks muidugi viisi-pidamise endale selgeks teha,» lisas kitarrist lõpetuseks.

Postitusele on jäetud üle saja positiivse reaksiooni ning oma thumbs up-i on sellele andnud ka muusik Paul Neitsov ja muusikaprodutsent Johannes Lõhmus.

Joametsa postituse peale reageeris ka Niineste, kes Facebooki kasutajanimega «Küberneetiline Karu» enda poolse kommentaari jättis.

«Läksin veidi ülemeelikuks, kui lühidalt öelda,» kommenteeris Niineste oma raadiointervjuud ja pidas oluliseks täpsustada, et ta pole 16 aastat alkoholi tarvitanud ja kaks albumit kolmest on ta kirjutanud ajal, mil ta ei elanud enam ammu Tallinnas.

Ehk siis jah, ma kiusasin praegu endast nõrgemat ja see polnud minust üldse ilus.

«Ja peaksid teadma, et minu muusikakreedo alus on laulja-laulukirjutaja tervik. Poeet, eksju. Ehk siis muidugi ma olen Padarist selles arvestuses kõvem. Mul on, mida öelda ja plaadile panna.»

Niineste avaldas kommentaaris arvamust, et Padar pole olnud poeet, vaid interpreet. «Ja see on teine ning minu kreedost lähtudes madalam kategooria. Eplik, vat tema on the jumal siinkohal Eesti muusikas,» kiitis muusikakriitik.