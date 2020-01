Roimapaikade puhastaja: olen käinud kohtades, kus inimesi on kinni hoitud ja piinatud

San Franciscos viimased 25 aastat oma naise ja lastega elanud Neal Smither on mees, kes kergelt verest välja ei löö. Staažikas roima- ja surmapaikade koristaja on näinud oma karjääri jooksul näiteks ka seda, mis saab inimesest, kes puiduhakkemasinasse hüppab, kirjutas Lad Bible.

«Olen käinud koristamas kohtades kus inimesi on kinni pandud ja piinatud. Olen näinud enesetappe, tapmisi, surnuks tulistatuid, mürgitatuid... te vaid pakkuge variante,» rääkis Smither.

25-aastase karjääri jooksul on mehel tulnud koristada ka näiteks surnud vaala järelt.

Neal Smithers on näinud asju, mis tekitaksid enamuses meist õõvastuse, kuid tema jaoks on see lihtsalt üks tavaline tööpäev.

Kuriteopaik enne koristajate saabumist. FOTO: Caters News Agency/Scanpix

«Arvan, et minu õnn on see, et see lihtsalt ei häiri mind. Ma näen küll jamasid ja võin korraks teha «iuu», kuid see ei häiri mind sedavõrd palju, et ma ei suudaks oma tööd teha,» sõnas Smither.

Kuriteopaik pärast koristamist. FOTO: Caters News Agency/Scanpix

Smithersi kinnitusel ei ole surmapaikade koristamine tema jaoks kunagi traumeeriv olnud. Tema jaoks on see samasugune teenus nagu iga teine. «See on täpselt nagu McDonald's - burgeritegija ei pane enam seda burgerit tähele, sest ta on seda 10 000 korda teinud. Ta lihtsalt valmistab seda, ega mõtle sellele ja see on minu jaoks sama asi,» selgitas Smither.

Kõik sai aga Smithersi jaoks alguse kultusfilmist Pulp Fiction.

«Stseen, kus Wolf (näitleja Harvey Keitel) tuleb sisse ja koristab Jimmie Dimmicki maja. Minus tärkas mingisugune empaatia ja mõtlesin,kas see on päris? Kas mina saan ka seda teha.»

Seejärel hakkas Smithers otsima, kas selline teenus on olemas ja kuidas on võimalik seda pakkuda. Ta asutas ettevõtte, hankis loa ja oli valmis tööle hakkama.

Kuigi praegu koristavad Smithers ja tema tosin töötajat igal aastal tuhandeid surmapaikasid, ei olnud algus sama lihtne. Ta ootas pea aasta enne kui talle helistati ja esimesele sündmuskohale kutsuti.

Selline vaatepilt ei ole kuriteopaiga koristajate jaoks midagi uut ega üllatavat. FOTO: Caters News Agency/Scanpix

Milline siis oli tema esimene töö kuriteopaiga koristajana? Üsna võigas, nagu selgus.

«See oli daam, kes oli korra vähi seljatanud, kuid lõpuks tappis ta end lasuga pähe,» kirjeldas Smithers.

Selle kõige koristamine peaks ju olema traumeeriv, kuid Smithers oli põnevil.

Smithersi kutsunud klient - lahkunu õde - jäi mehe tööga rahule. Esimese töö eest maksis kadunu õde talle 400 dollarit, mis oli Smithersi sõnul sel ajal tema jaoks väga suur raha.

«Olin lihtsalt väga põnevil. Asi polnud rahas, vaid selles, et mu idee töötas,» rõõmustas Smithers.

Ligikaudu 160 kilomeetrise raadiusega alal tuleb Crime Scene Cleaners Incil olenevalt päevast puhastada 2–25 sündmuspaika.

Ettevõte vastab kõnedele ööpäevaringselt ja kohale jõutakse alati tunni jooksul pärast helistamist.