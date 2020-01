Briti väljaanne: luureteenistused kinnitasid, et Islamiriik sai uue juhi

Väljaande teatel põhinevad andmed kahel luureteenistusel, kuid ei täpsustatud, milliste luureteenistustega tegemist on.

Kinnitamata andmetel on al-Sabi islamistliku äärmusrühmituse Islamiriik üks asutajatest, kes juhtis jeziidi vähemuste orjastamist ja Islamriigi rünnakuid maailma erinevates paikades.

The Guardiani teatel nimetati al-Sabi Islamiriigi uueks juhiks vaid tunde pärast seda, kui eelmine juht Abu Bakr al-Baghdadi end 2019. aasta oktoobris Süürias USA eriüksuse poolt ümberpiiratuna õhku lasi.

Islamiriigi juht Abu Bakr al-Baghdadi 2014 propagandavideol. FOTO: Uncredited/AP/Scanpix

USA militaraallikate teatel üritas al-Baghdadi tunneli kaudu oma tsitadellist põgeneda, kuid jäi lõksu ning USA sõdurite ja nende lõhnakoerte lähenedes võttis endalt pommivöö abil elu.

USA pani al-Sabi, kes on Islamiriigi üks ideoloogilistest juhtidest, tagaotsitavamate terroristide nimekirja juba möödunud aasta augustis, lubades ta tabamiseni viiva vihje eest 5 miljoni dollari (4,5 miljonit eurot) suuruse tasu.

Islamiriik teatas paar päeva pärast al-Baghdadi surma, et nende uueks juhiks valiti Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashin, kuid nüüd on teada, et see oli uueks juhiks valitu varjunimi.

Islamiriik on sunniitide islamistlik terroriorganisatsioon, mis on erinevate nimede all eksisteerinud alates 1990. aastate keskpaigast, kui Al-Qaedaga seotud rühmitus asus koostööle Osama bin Ladeniga.

Islamiriik põlvneb kunagisest Al-Qaeda Iraagi harust, mis ilmus Iraagis avalikkuse ette 2004. aastal pärast Saddam Husseini kukutamist.

Araabia keeles on see grupeering tuntud ka kui DAESH, mis on Araabia ja Levandi Islamiriigi araabiakeelne vaste. Seda terminit on hakatud järjest sagedamini kasutama ka lääneriikides.