Šoppamisega aastase pausi teinud Heelia tõdeb piinlikult: lõpuks kandsin vanaisa riideid

«Sel hetkel mõistsin, et riietel ja üleüldse kõigel välisel on minu elu üle liiga suur kontroll ja midagi peab muutuma,» selgitas Heelia Sillamaa, kes lõpetas sel nädalal aasta aega kestnud uute riiete ostmise paastu.

Nii on hetkel saanud tema lemmik riideesemeteks 23 aastat vana vest, mida kandis nooruspõlves tema ema ja oranž «Calvin Kleini» pusa, mille ostsid tema vanemad 20 aastat tagasi Türgist. «Selliste riiete kandmine tekitab nii palju häid emotsioone. Ma ei satu kunagi kokku inimestega, kellel oleks sama riietus, mis minul ja mulle meeldib, et mul on oma riiete juurde alati huvitavaid lugusid rääkida,» selgitas telereporter.

Küll aga tõdes Sillamaa, et äärmustesse ta eksperimendiga siiski ei laskunud ja nii sattus ta riidepoodi aasta jooksul kaks korda selleks, et sugulastele jõulu- ja sünnipäevakinke osta. «Järgmisel aastal proovin aga juba kuidagi keskkonnasõbralikumalt kingitusi teha,» lisas ta.

Sillamaa sõnul oli see aasta tema jaoks elumuutev ja pani palju rohkem mõtlema sellele, kui kergekäeliselt me asjade ostmisesse tegelikult suhtume. «Mul ei olnud aasta jooksul tegelikult mitte ühtegi hetke, kus oleks tõesti häda käes olnud, et midagi pole selga panna ja see näitab nii mõndagi. Kui rohkem vaeva näha, on ületarbimisest võimalik lahti saada küll,» sõnas telereporter.