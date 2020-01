Pildid: Paapua mehed ilmusid kohtusse, traditsioonilised torud peenise otsas

Pärast mitu tundi kestnud läbirääkimisi nõustusid mehed lõpuks neli tundi hiljem püksid jalga panema. Lisaks kahele traditsioonilisi Paapua kehakatteid kandnud mehele oli kohtus veel neli süüdistatavat, kes on samuti aktivistid.

Aktivist Ambrosius Mulait ütles, et rõivastus on osa tema identiteedist.

Paapua Uus-Guineas on viimastel kuudel olnud mitu vägivallajuhtumit, sealhulgas surmaga lõppenud rahutused, mis on osaliselt seotud värske iseseisvuspüüdlusega ja paapualastega, keda on ahvideks nimetatud.