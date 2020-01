GALERII ⟩ «Politsei» on kohal! Tallinnas suleti reklaamvõtte tõttu Järvevana tunnel

Tedre kinnitas Elu24-le, et tegu on kodumaise reklaamvõttega. «Tegu on ühe Eesti reklaamiga. Võin veel öelda nii palju, et tegu on ühe Eesti maineka telekommunikatsioonifirmaga,» sõnas ta.

«Suletakse ainult üks sõidusuund, Järvevana suund Ülemiste poole. See on ainult tunneliosa, ülejäänud tee on kõik vaba,» selgitas Tedre ja lisas, et ümbersõiduks kulub tegelikult aega umbes 52 sekundit ehk alla minuti.

«Kohe sealt Järvevana tee pealt pääseb Ülemiste ristile, kust saab keerata nii Tartu maanteele, Suur-Sõjamäele, lennujaama poole – kõik sõidusuunad on valla. Kedagi me ei takista.»

«Ainuke põhjus, miks seda tehakse, ongi seetõttu, et me kasutame operatiivsõiduki vilkureid ning politsei- ja piirivalveameti nõue on, et neid kasutatakse ainult suletud sõidualal. Selleks, et tavaliiklejatel oleks turvaline,» selgitas Tedre.