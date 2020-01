Video ja pildid: salatunneli kaudu põgenes Paraguay vanglast 76 üliohtlikku kriminaali

Politsei pressiesindaja Elena Andrada sõnul leidsid ametnikud vangla kongidest umbes 200 kotti mulda. Samas arvatakse, et vähemalt osa vanglaametnikest pidid olema vangidega mestis ning tunneli kaevamine kestis ilmselt nädalaid. Ja see kõik toimus ajal, mis vangla direktor oli puhkusel.

Justiitsminister Cecilia Perez ütles ajakirjanikele, et seoses kinnipeetavate põgenemisega on vallandatud nii Pedro Juan Caballero linnas asunud vangla direktor ja veel kuus vanglaametnikku.

Siseminister Euclides Acevedo ütles, et tunnel võis olla ka peibutis selleks, et arvataks nagu vanglaametnikel ei ole asjaga seost ning, et on võimalik, et kinnipeetavatel lasti lihtsalt vangla peaväravast välja jalutada.