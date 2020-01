Briti talendisaate võitja James Arthur esineb suvel Haapsalus

James Arthur sattus muusikamaailma pärast talendisaate võitu 2012. aastal. Aasta hiljem andis ta välja omanimelise debüütalbumi, mille edukaim lugu «You're nobody 'til somebody loves you» jõudis Suurbritannias singlite edetabelis teisele kohale.

Pärast seda on Arthur välja andnud veel kaks albumit, viimane album «YOU» tuli välja 2019. aasta oktoobris. Kokku on muusik müünud rohkem kui 25 miljonit albumi üle kogu maailma.

Arthur on ka üks vähesest artiste, kelle kõige populaarsemat singlit («You're nobody 'til somebody loves you») on Spotify muusikarakenduses kuulatud üle miljardi korra.