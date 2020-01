Uurivate ajakirjanike 700 000 dokumenti: Aafrika rikkaim naine sai oma miljardivaranduse riiki varastades

Nende dokumentide kohaselt sai 46-aastane dos Santos oma suure varanduse tumedate tehingute ja sellega, et ta on Angola endise presidendi José Eduardo dos Santose tütar, teatab aljazeera.com.

BBC päevapoliitika saade «Panorama» andmetel on dos Santos oma ligi 2 miljardi dollari suuruse varanduse saanud osaliselt töötades riigile kuulunvas naftafirmas Sonangol. Oma positsiooni abil haaras see naine kontrolli Portugali energiaettevõtte Galp üle.

Lõuna-Aafrika organisatsiooni Corruption Watch juhi Andrew Feinsteini sõnul on see avalik saladus, kuidas dos Santos Angolat röövib, kuid mitte keegi ei julge teda takistada.

Juba mõnda aega Ühendkuningriigis Londonis elav dos Santos eitab Angloa varade varastamist lisades, et tegemist on tema vastu suunatud poliitilise nõiajahiga.

Dos Santos teatas möödunud nädalal, et ta kavatseb 2022. aastal kandideerida Angola presidendivalmisel. Ta on oma intervjuudes juba varem sellest rääkinud.

José Eduardo dos Santos on olnud kolm korda abielus ja neist abieludest on sündinud kuus last. Isabel dos Santos on tütar ta esimeset abielust.