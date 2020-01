Pildid ja video: Hispaanias anti löök inimkaubitsejatele, kes teenisid marokolaste pealt miljoneid

Politsei teatel algas uurimine juba 2018. aasta novembris pärast seda, kui neile jäi silma, et järjest enam marokolasi hakkas lühiajaliste Ühendkuningriigi viisadega Tangerist Gibraltarile tulema. Gibraltar on Suurbritannia meretagune ala Gibraltari väina põhjarannikul.

Need viisad ei kehti aga Schengeni ala riikidesse sisenemiseks ega nende transiidiks, mis tähendab, et neid ei saanud kasutada Hispaaniasse sisenemiseks.

Hispaanias on nimelt võimalik samuti registreerida oma kooselu, ilma, et peaks abielluma. See andis aga kurjategijatele võimaluse kolmandatest riikides sisserändajatele hakata pakkuma teenust, kus neil on võimalik siseneda Euroopa Liitu ja saada siinne elamisluba, ilma, et peaks abielluma.